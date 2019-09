LE

O médio João Carlos Teixeira e o avançado Alexandre Guedes estão de fora da lista principal do Vitória de Guimarães para a fase de grupos da Liga Europa de futebol, com 22 inscritos, após utilização frequente nas pré-eliminatórias.

Após terem cumprido cinco jogos e marcado um golo cada um nas eliminatórias com Jeunesse Esch (Luxemburgo), Ventspils (Letónia) e FCSB (Roménia), os dois futebolistas não vão disputar nenhum jogo do grupo F, de setembro até dezembro, tal como os médios André André, Wakaso e Joseph, lesionados, e o extremo Ola John, inscrito para o 'play-off' com os romenos.

Em sentido inverso, os três últimos reforços anunciados pelo clube minhoto, o médio Lucas Evangelista e os avançados Marcus Edwards e Léo Bonatini, constam no lote de eleitos, tal como o médio Mikel Agu, reforço oriundo do FC Porto, que superou recentemente uma lesão muscular.