Incêndios

Porto, 05 set 2019 - A queda do helicóptero em Valongo causou hoje a morte do piloto que conduzia a aeronave, disse à Lusa fonte oficial da Afocelca, empresa que cede bombeiros especializados à proteção civil e para a qual a vítima trabalhava.

O piloto era o único tripulante do helicóptero que caiu hoje em Sobrado, no concelho de Valongo, durante o combate a um incêndio, disse à Lusa o comandante distrital da proteção civil do Porto.

"A brigada de operacionais de combate a incêndio estaria fora do helicóptero, teriam ficado no solo", adiantou Carlos Alves.