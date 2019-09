Actualidade

Deco e Marcos Senna estiveram hoje presentes na Soccerex, em Oeiras, e destacaram a estabilidade e estrutura dos clubes como dois dos principais segredos para alcançar sucesso no futebol.

"Na minha carreira tive a oportunidade de jogar em clubes com diferentes estruturas, desde o Fluminense ao Chelsea, e sem dúvida que a organização dos clubes tem impacto no rendimento dos jogadores e, consequentemente, nos resultados desportivos", recordou Deco, antigo internacional português, que no FC Porto se sagrou campeão europeu e venceu a Taça UEFA.

Marcos Senna, internacional espanhol que passou 11 anos no Villarreal, em Espanha, revelou que foi precisamente a estabilidade que lhe foi oferecida pelo emblema espanhol que o fez ficar tantos anos no 'submarino amarelo'.