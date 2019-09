Actualidade

Um cenário hipotético de factos ocultados durante séculos por teorias da conspiração está no centro do filme inédito de Basim Magdy em exibição a partir de 11 de setembro, no Museu de Arte, Tecnologia e Arquitetura (MAAT), em Lisboa.

"Basim Magdy - M.A.G.N.E.T", com curadoria de Inês Grosso e Irene Campolmi, que ficará patente até 17 de fevereiro de 2020, constitui a primeira mostra indivudual do artista em Portugal, e é o primeiro projeto especificamente concebido para o espaço Video Room do MAAT.

O artista egípcio, nascido em 1977, em Assiut, filmou em diversos locais, incluindo a zona dos petróglifos de Foz Côa e o Cromeleque dos Almendres, perto de Évora, em Portugal, na cratera vulcânica na ilha de Nisyros, na Grécia, assim como num laboratório de robótica em Manchester, no Reino Unido.