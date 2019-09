Incêndios

O piloto que morreu hoje na queda do helicóptero que operava no combate a um incêndio em Valongo, no Porto, era comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete, em Paredes, adiantou hoje à Lusa fonte da câmara local.

A vítima mortal, Noel Ferreira, de 36 anos, assumia a liderança da corporação há cerca de dois anos, adiantou.

A fonte acrescentou ainda que o comandante residia no Montijo, distrito de Setúbal, e operava aeronaves em vários pontos do país para uma empresa privada.