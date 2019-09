Actualidade

O Novo Banco acordou a venda de créditos malparados no valor de 2.732 milhões de euros ao fundo Davidson Kempner, num negócio em que estima perdas de 106 milhões de euros na demonstração de resultados, anunciou hoje.

"O Novo Banco informa que, após conclusão de um processo de venda competitivo, o Novo Banco e o Arrábida - Fundo Especial de Invstimento Imobiliário Fechado celebraram um Contrato de Compra e Venda de uma carteira de créditos não produtivos ('non-performing loans') e ativos relacionados (no seu conjunto, Projeto Nata II) com um valor original ('outstanding balance') aproximado total de 2.732 milhões de euros e um valor bruto contabilístico de 1.713 milhões de euros com a Burlington Loan Management, uma sociedade afiliada e aconselhada pela Davidson Kempner European Partners", refere a comunicação ao mercado.

A informação indica ainda que a venda ao fundo de investimento foi acordada por 191 milhões de euros e que a carteira de ativos está "sujeita a ajustamentos de perímetro usuais nestas transações até à sua concretização".