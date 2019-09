Incêndios

O helicóptero que caiu esta tarde em Valongo, provocando a morte ao piloto, ficou "completamente tomado pelas chamas", disse aos jornalistas o comandante distrital da proteção civil de Valongo.

"O helicóptero ficou completamente tomado pelas chamas. Agora, não sabemos se se incendiou ainda no ar ou se no momento da queda", referiu o comandante no local.

Bruno Fonseca explicou que o helicóptero estava a fazer combate às chamas, acompanhado por uma brigada de operacionais que fez o desembarque minutos antes do acidente.