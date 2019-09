Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou a aprovação de uma reforma dos estatutos que retira o limite de idade para o cargo de diretor-geral da instituição, removendo o último obstáculo à nomeação da búlgara Kristalina Georgieva.

"Desde 1951, o regulamento geral do FMI proibia a nomeação de um candidato com 65 anos, ou mais, para o cargo de diretor-geral, e não permitia ao titular desempenhar as suas funções além dos 70 anos", lembrou o FMI em comunicado.

Na segunda-feira, o nome da búlgara Kristalina Georgieva, de 66 anos, foi confirmada pelo ministro das Finanças francês, responsável pela coordenação do processo de eleição do candidato da União Europeia (UE).