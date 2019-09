Actualidade

O número de empresas chinesas a falhar pagamentos de títulos privados disparou este ano, à medida que a desaceleração económica pesa sobre as firmas, que procuram primeiro cumprir com dívida negociada em bolsa.

Segundo dados difundidos hoje pela China Chengxin International Credit Rating Co, umas das principais agências de notação financeira do país, as empresas que emitiram títulos privados falharam pagamentos num valor total recorde de 31,8 mil milhões de yuans (4 mil milhões de euros), entre janeiro e agosto deste ano.

Em comparação, no conjunto dos anos 2017 e 2018, o valor de incumprimentos fixou-se em 26,7 mil milhões de yuan.