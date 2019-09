Óbito/Mugabe

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, lamentou hoje a morte do ex-Presidente do Zimbabué Robert Mugabe, recordando-o como "um ícone" da luta pela libertação em África.

"Foi com imensa tristeza que tomei conhecimento do falecimento do antigo Presidente Robert Mugabe", escreveu Moussa Faki Mahamat, numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter.

O ex-Presidente do Zimbabué Robert Mugabe morreu hoje aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos, anunciou o atual chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa.