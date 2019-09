Papa/Moçambique

O Papa Francisco fez um apelo para o combate à corrupção em Moçambique, onde há muitas riquezas, mas grande parte da população vive na pobreza.

"Moçambique possui um território cheio de recursos naturais e culturais", destacou, mas apesar destas riquezas, "uma quantidade enorme de população vive abaixo do nível de pobreza", referiu durante a homília numa missa campal no Estádio Nacional do Zimpeto.

Segundo o Papa, que falava perante milhares de pessoas, "por vezes, parece que aqueles que se aproximam com suposto desejo de ajudar, têm outros interesses. É triste quando isto se verifica entre irmãos da mesma terra, que se deixam corromper".