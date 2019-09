Óbito/Mugabe

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, saudou hoje Robert Mugabe como "um combatente da liberdade" e um "campeão da causa africana contra o colonialismo", após o anúncio da morte do antigo chefe de Estado do Zimbabué.

"Os sul-africanos associam-se ao povo e ao Governo do Zimbabué enlutados pela morte do combatente da liberdade e campeão da causa de África contra o colonialismo", disse Cyril Ramaphosa, em comunicado.

O ex-Presidente do Zimbabué Robert Mugabe morreu hoje aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos, anunciou o atual chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa.