O emprego cresceu no segundo trimestre 1,2% na zona euro e 1,0% na União Europeia (UE) face ao mesmo período de 2018, mas a um ritmo inferior ao do trimestre homólogo, segundo anunciou hoje o Eurostat.

Entre abril e junho, o emprego avançou 0,2% na zona euro e 0,3% na UE, face aos primeiros três meses do ano, tendo Portugal registado o terceiro maior recuo na comparação trimestral (-0,6%).

No segundo trimestre, o crescimento do emprego abrandou quer em termos homólogos - cresceu 1,4% na zona euro e 1,2% na UE no primeiro trimestre - quer na variação e cadeia (0,4% e 0,3%, respetivamente).