O suspeito de esfaquear o jovem que morreu hoje de manhã em Oeiras foi detido e um jovem foi identificado no mesmo processo, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o incidente, que aconteceu junto a um restaurante de 'fast-food' e um posto de combustível em Santo Amaro de Oeiras (distrito de Lisboa), já tinha tido início numa discoteca de Lisboa durante a madrugada.

"Os indivíduos voltaram a encontrar-se junto à praia de Santo Amaro de Oeiras e um deles esfaqueou mortalmente outro com uma perfuração no tórax, desferindo ainda golpes com a arma branca num segundo jovem na cabeça que ficou gravemente ferido", explicou a mesma fonte.