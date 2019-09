Actualidade

Os novos livros de Isabel Allende, Thomas Harris e a obra vencedora do prémio Booker de 2018, de Anna Burns, estão entre os destaques da nova temporada literária da Porto Editora, anunciou hoje a empresa.

A apresentação das novidades da temporada do grupo editorial, feita hoje pela primeira vez no Porto, incluiu ainda a publicação de "Morrer na Primavera", do alemão Ralf Rothmann, pela Sextante, de uma nova tradução de "O Homem Revoltado", de Albert Camus, pela Livros do Brasil, e da poesia reunida de David Mourão-Ferreira e de José Agostinho Baptista, pela Assírio & Alvim.

A assinalar os 75 anos, a Porto Editora lança "Longa Pétala de Mar", da chileno-norte-americana Isabel Allende, que se inspira na história de refugiados espanhóis chegados ao Chile a bordo do navio Winnipeg, em 1939, segundo uma entrevista dada em agosto à Deutsche Welle.