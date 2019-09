Óbito/Mugabe

A morte do antigo Presidente do Zimbabué Robert Mugabe foi recebida com "sentimentos ambíguos", disse fonte do Governo britânico, que desejou que o país encontre um caminho "mais democrático e próspero".

"Há sentimentos ambíguos no Zimbábue hoje relativamente à morte de Robert Mugabe. Expressamos as nossas condolências àqueles que lamentam a morte de Robert Mugabe", disse hoje um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

No entanto, acrescentou, "os zimbabueanos sofreram por muito tempo como resultado do regime autocrático de Mugabe. Esperamos que, nesta nova era, o Zimbabué possa continuar num caminho mais democrático e próspero".