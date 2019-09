Actualidade

Um motociclista morreu hoje à tarde numa colisão com um veículo ligeiro na Estrada Nacional (EN) 125, na Ponte do Arroio, junto à localidade da Luz de Tavira, afirmou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

A vítima é um homem de nacionalidade portuguesa, com 38 anos, e o óbito foi declarado no local, revelou à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Faro.

São desconhecidas as causas que provocaram este acidente mortal, estando a investigação a cargo do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Faro, sediado em Albufeira.