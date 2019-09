Euro2020

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que o duelo de sábado com Sérvia vai ser "extremamente difícil", mas acredita que Portugal pode vencer em Belgrado e relançar-se o apuramento direto para o Euro2020 de futebol.

"O que queremos fazer é chegar ao Europeu através da fase de grupos e de preferência em primeiro lugar. Por isso, amanhã [sábado] queremos ganhar. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil. Não podemos olhar para o lado e ignorar a mais valia da equipa da Sérvia, a qualidade dos seus jogadores, que atuam em grandes equipas do futebol europeu", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Grupo B de qualificação, no Estádio Rajko Mitic, palco do jogo, em Belgrado.