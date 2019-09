Euro2020

O extremo Bernardo Silva afirmou hoje Portugal "não se assusta" com nenhuma seleção, embora tenha "respeito" pela Sérvia, adversário no sábado, em Belgrado, em jogo do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol.

"Temos respeito e reconhecemos a qualidade da Sérvia. Não estamos assustados, porque Portugal não se assusta com nenhuma seleção. Sabemos que somos uma grande equipa e que temos qualidade para ganhar o jogo", afirmou Bernardo Silva.

O jogador do Manchester City falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Grupo B de qualificação, no Estádio Rajko Mitic, palco do jogo, em Belgrado