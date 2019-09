Euro2020

O selecionador Fernando Santos contou hoje com todos os 25 jogadores no último treino antes do embate com a Sérvia, que decorreu no Estádio Rajko Mitic, palco do jogo de sábado, de apuramento para o Euro2020 de futebol.

Em Belgrado, na 'casa' do Estrela Vermelha, recinto que tem capacidade para mais de 50 mil espetadores, Fernando Santos teve à sua disposição todos os jogadores e assim Portugal deverá estar na máxima força para o embate do grupo B, apesar de ter perdido o defesa-central Pepe ainda antes do arranque do estágio.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social e com os termómetros a apontarem para os 30 graus, os eleitos do selecionador nacional efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola, divididos em dois grupos, com os guarda-redes a trabalharem à parte.