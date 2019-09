Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma ligeira descida de 0,04% no índice PSI20, que ficou em 4.968,51 pontos, num dia em que a Galp liderou as perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram e oito subiram. A Galp desceu 2,11% para 13 euros e a EDP Renováveis, que liderou as subidas, avançou 2,40% para 10,26 euros.

As principais bolsas europeias terminaram divergentes. Londres somou 0,15%, Paris 0,19% e Frankfurt 0,54%, mas Milão e Madrid registaram pequenas variações negativas de 0,04% e 0,03%, respetivamente.