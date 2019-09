Incêndios

A A1 foi reaberta ao trânsito às 17:40, de acordo com fonte da GNR, que confirmou terem sido também reabertas ao longo do dia a A25 e o IC2, e não havendo estradas principais cortadas na região.

O principal incêndio na região de Aveiro, fustigada por vários fogos florestais desde quinta-feira, em especial nos concelhos de Águeda e Albergaria-a-Velha, foi hoje o de Paus, em Alquerubim, Albergaria-a-Velha, que se mantinha ativo às 18:00, com vento forte a dificultar as operações de combate, na qual ao longo do dia estiveram empenhados sete meios aéreos.

Pelas 12:00 de hoje estavam já reabertos o Itinerário Complementar nº 2 e a autoestrada 25, mantendo-se encerrada até ao final da tarde a autoestrada nº 1, entre as principais vias de circulação que atravessam os municípios de Águeda e Albergaria-a-Velha.