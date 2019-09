Incêndios

O Governo prolongou a declaração de situação de alerta, em vigor até ao final do dia de domingo, até às 23:59 de terça-feira, devido ao calor e ao risco de incêndios, segundo um comunicado hoje divulgado.

De acordo com um despacho conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o prolongamento da situação de alerta, ativada desde as 0:00 de quarta-feira, é justiçado pelo "agravamento das condições meteorológicas para a globalidade do território do continente", que aumenta o risco de incêndios.

O índice meteorológico de risco de incêndio florestal, calculado e disponibilizado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é "elevado, muito elevado ou máximo" nos próximos dias, afirma o comunicado do Governo, o que implica "a necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação".