Actualidade

A equipa masculina de Portugal assegurou a obtenção da segunda medalha para a delegação lusa no Campeonato da Europa de equipas, que decorre em Nantes, França, ao vencer a Áustria por 3-1, nos quartos de final.

Os portugueses (sextos do ranking europeu), que não venciam a equipa austríaca (quarta) desde o Europeu do Luxemburgo 2017, conseguiram um triunfo categórico e asseguraram a passagem às meias-finais, nas quais vão defrontar a Suécia, no sábado, às 15:00.

Portugal entrou na partida a perder, com Tiago Apolónia (32.º) a não conseguir ultrapassar Robert Gardos (19.º), com quem perdeu por 3-0, com parciais de 13-11, 11-7 e 11-6.