Actualidade

O Porto "tem muitas alternativas" para os passageiros franceses provenientes do aeroporto de Orly, em Paris, onde operava a Aigle Azur, que abriu insolvência esta semana, garantiu o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Em declarações à Lusa, Luís Pedro Martins reconheceu que "a falência de uma companhia que voa para o Porto não é, claro, uma boa notícia", no entanto, acrescenta que "não há razão para alarme", pois há "muitas alternativas para estes passageiros franceses de Orly", por isso estão "convencidos de que a procura irá recorrer a essas alternativas".

O responsável lembrou que a TAP, Transavia e Air France estão entre essas alternativas, sendo que acaba por ser uma oportunidade para estas companhias aéreas, que podem reforçar no mercado do Porto.