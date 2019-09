Actualidade

O português Frederico Morais conseguiu hoje o seu melhor resultado no circuito de qualificação de surf, em 2019, ainda que tenha acabado eliminado nos oitavos de final da prova de Pantin, na Galiza (Espanha).

Frente ao norte-americano Jake Marshall, 'Kikas' obteve um total de 13,83 pontos, insuficientes para superar os 15,66 do adversário.

Com este resultado numas das mais importantes provas do 'QS', o surfista cascalense, 47.º do 'ranking' secundário, vai também ascender na hierarquia, face aos 3.700 pontos garantidos nas águas galegas.