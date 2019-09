Eleições

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o país assistiu a uma degradação "brutal" dos serviços públicos por culpa do falhanço do Partido Socialista nos governos de António Costa e José Sócrates.

"Nós assistimos a uma degradação brutal dos serviços públicos em Portugal. Eu diria que o Partido Socialista nas duas últimas governações falhou francamente. Sócrates falhou nas finanças públicas e António Costa falhou nos serviços públicos", salientou Rui Rio.

O líder do PSD falava no Porto, círculo em que concorre como número dois nas eleições legislativas de 06 de outubro, na apresentação formal do programa do partido.