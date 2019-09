Actualidade

Um total de quatro produções próprias, uma a estrear em Cabo Verde, estão entre os 27 espetáculos programados pelo Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, para os próximos seis meses, foi hoje anunciado.

Ao todo, são 27 os espetáculos que passam pelo TNSJ, que hoje apresentou a programação, mas também pelos outros espaços com a mesma gestão, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de São Bento da Vitória, à entrada para um ano de 2020 em que se comemora o centenário do edifício do São João, do arquiteto Marques da Silva.

A programação assenta em quatro eixos: Revolução, Géneros, Margens e Viagem, e tem como principal novidade a estreia de uma peça em Cabo Verde, "Achadiço", em novembro, com encenação do novo diretor artístico, Nuno Cardoso, que substituiu Nuno Carinhas, mas destacou que este é ainda, até ao final de 2019, um trabalho "a duas vozes".