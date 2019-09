Actualidade

O Teatro Nacional São João (TNSJ) vai candidatar-se a um concurso do Norte2020 para o qual é o único beneficiário elegível, por convite do Programa Operacional Regional do Norte, para requalificação do interior do edifício, foi hoje anunciado.

O convite, endereçado ao teatro nacional, no Porto, está já publicado no 'site' do Norte2020, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), enquadrado na proteção de património cultural.

A dotação é de 2,350 milhões de euros, financiados a 85%, com uma dotação do programa FEDER em dois milhões, e insere-se na modalidade de convite à apresentação de uma candidatura.