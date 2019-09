Actualidade

Os governos de Portugal e Cabo Verde assinaram hoje, com o Teatro Nacional São João (TNSJ), um protocolo que visa o intercâmbio de artistas e a internacionalização daquela instituição, com a circulação de espetáculos naquele país africano.

Assinado entre o Ministério da Cultura de Portugal e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, o acordo tem a duração de três anos, podendo ser renovado, e será gerido por um representante de cada ministério e um outro nomeado pelo TNSJ.

No protocolo, que foi hoje assinado pelos respetivo ministros, e a que a Lusa teve acesso, pode ler-se que "constitui objeto do presente acordo a cooperação recíproca, sem transferência financeira entre as partes", para "ações conjuntas no âmbito da produção e exibição das artes cénicas", mas também no campo da formação e pesquisa teatral.