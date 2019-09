Actualidade

O Teatro Nacional São João (TNSJ) opera hoje com o número de trabalhadores mais baixo do século XXI, disse o presidente do Conselho de Administração, Pedro Sobrado.

"Nos últimos meses, o TNSJ alcançou o número mais baixo de trabalhadores dos últimos anos. (...) Remonta ao final do século passado, antes de ter responsabilidade de gestão do Teatro Carlos Alberto e do Mosteiro de São Bento da Vitória", começou por dizer o administrador, num discurso de apresentação da nova programação para os próximos seis meses e de um protocolo com Cabo Verde.

Na opinião de Sobrado, "é hoje prioritário assegurar um reforço cirúrgico e qualificado da estrutura do TNSJ", o que deve acontecer "para cumprir a lei, entenda-se, a missão instituída pelo decreto fundador do teatro" e o contrato-programa assinado com o Estado, em 2018.