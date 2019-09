Actualidade

O Benfica foi hoje surpreendido em casa do Eléctrico e iniciou a defesa do título nacional de futsal com um empate 3-3.

Os campeões nacionais, que ao intervalo venciam por 1-0, estiveram por três vezes em vantagem, com golos de Fábio Cecílio (dois e 34 minutos) e Miguel Ângelo (27), mas o Eléctrico respondeu sempre às desvantagens, com golos de Nem (21 e 33) e de Renan Fuzo (36).

A primeira jornada da Liga de futsal decorre durante o fim de semana, com realce para a receção de domingo do Sporting, vice-campeão nacional, ao recém-promovido Portimonense.