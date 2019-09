Motoristas

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram.

À entrada para o Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, poucos minutos depois das 23:30, Francisco São Bento disse que os dirigentes do sindicato foram chamados ao gabinete governamental depois de terem a garantia de que a proposta que apresentaram hoje "ia ser aceite".

"Portanto, vamos reunir com ambas as partes, para firmar este acordo", acrescentou, escusando-se a revelar pormenores sobre a proposta.