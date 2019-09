Actualidade

Milhares de casas ficaram sem eletricidade e dezenas de voos tiveram de ser cancelados hoje na Coreia do Sul, na sequência da passagem de um tufão no sul do país.

O Ministério da Segurança da Coreia do Sul apontou, em comunicado, que os ventos fortes e as chuvas causaram falhas de energia em cerca de 17.000 casas na ilha de Jeju, no sul do país.

A tempestade, para além de ter derrubado centenas de árvores e postes de eletricidade, fez com 89 voos tivessem de ser cancelados e obrigou ainda à retirada de 38 pessoas das suas casas.