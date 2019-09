US Open

O tenista espanhol Rafael Nadal derrotou hoje o italiano Matteo Berretini e vai disputar o seu quarto título do US Open, último Major da temporada, que está a decorrer em Flushing Meadows, com o russo Daniil Medvedev.

Naquele que foi o primeiro encontro entre ambos, o número dois mundial eliminou o tenista natural de Roma, 25.º colocado no 'ranking' ATP, em três 'sets', com os parciais de 7-5 (8-6), 6-4 e 6-1, no Arthur Ashe Stadium com o teto encerrado, devido à chuva que se fez sentir, sexta-feira, em Nova Iorque.

Num duelo de gerações, Rafael Nadal, de 33 anos, ganhou oito dos últimos dez pontos para fechar o primeiro 'set' por 7-5 (8-6), em uma hora e 13 minutos, após um duelo sem quebras de serviço, muito físico e extremamente equilibrado, em que o jovem transalpino, de 23 anos, chegou a ter dois 'set points' no 'tie-break'.