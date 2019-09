Actualidade

Milhares de fãs rumaram a Faro esta sexta-feira, para assistir ao último concerto dos Ornatos Violeta, no regresso da banda aos palcos para a celebração dos 20 anos do álbum "O Monstro Precisa de Amigos".

Foram mais de 10 mil os que encheram o recinto do Palco Ria, do Festival F, para ouvir tocar o álbum na íntegra. Alguns jovens chegaram bem cedo para garantir o lugar na primeira fila e "ver a banda pela primeira vez ao vivo". Na plateia eram visíveis várias gerações, desde pais acompanhado de crianças a outros que já vinham partilhar "a paixão pela banda da juventude", com os seus adolescentes.

Este sentimento foi sendo sentido pelos próprios músicos, principalmente depois da reunião em 2012. "Já há algum tempo que sentimos que os Ornatos já não são só nossos" confidenciou o vocalista Manuel Cruz, num conversa da banda com a Lusa, umas horas antes do concerto.