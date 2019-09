Actualidade

Um homem matou a tiro na sexta-feira dois ex-guerrilheiros da Força Alternativa Revolucionária Comum (FARC) enquanto estes tomavam café no restaurante de um hotel na cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela.

O coronel José Luis Palomino, comandante da Polícia de Cúcuta, capital do departamento de Norte de Santander, disse aos jornalistas que o ataque foi realizado às 08:10 (12:10 em Lisboa) por um homem, não identificado, que entrou no restaurante e atirou sobre três ex-guerrilheiros, provocando a morte a dois deles e ferimentos no outro.

Depois de cometer o crime, o homem fugiu de motocicleta com uma placa venezuelana.