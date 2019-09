Eleições/Madeira

As várias pontes que atravessam o Funchal, a parte central da marginal da cidade e as rotundas em diferentes concelhos foram alguns dos pontos escolhidos pelos partidos para afixar material de propaganda para as regionais na Madeira.

A campanha eleitoral começa oficialmente na Madeira no domingo e fica marcada pelo facto de, pela primeira vez, um bispo do Funchal, Nuno Brás, ter apelado aos partidos que não utilizarem os adros da igrejas para "fazer comícios com megafones".

Os partidos mais pequenos já declararam que, devido aos parcos orçamentos, vão fazer campanha "de proximidade e nas redes sociais", porque não pretendem "ficar endividados" em caso de não conseguirem ser eleitos.