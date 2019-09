Fake News

Poderia ser uma direção-geral da Comissão Europeia, mas na página criada nas redes sociais "DG Meme" o único 'serviço' prestado é a sátira de líderes e instituições europeias, visando pôr os cidadãos, nomeadamente os jovens, a discutir a Europa.

Está presente nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook, mas é nesta última que a "Direção-geral para os 'memes' [imagens humorísticas], sátira e diversão sóbria" - nome completo da iniciativa - tem mais visibilidade, num total de mais de 10 mil seguidores.

Com publicações satíricas que abrangem desde comissários europeus, eurodeputados e líderes políticos da União Europeia (UE), a página "DG Meme" foi criada na rede social Facebook há um ano e pouco por pessoas do "círculo" europeu, algumas funcionárias das instituições, que não se identificavam com a comunicação "cinzenta" do executivo comunitário.