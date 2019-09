Actualidade

Os Estados Unidos condenaram hoje o anúncio de nova quebra de compromissos por parte do Irão face ao acordo do programa nuclear assinado em 2015, referindo, contudo, não estarem surpreendidos.

Reagindo ao anúncio do Irão de que tinha começado a usar centrifugadoras avançadas para aumentar as reservas de urânio enriquecido, o ministro norte-americano da Defesa, Mark Esper, disse, em Paris, que as movimentações iranianas não surpreendem.

"Não é uma surpresa que os iranianos estejam a procurar atingir aquilo que sempre pretenderam atingir", referiu o ministro da Defesa dos EUA numa conferência de imprensa conjunta com a sua homóloga francesa, Florence Parly.