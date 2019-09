Actualidade

A portuguesa Ana Catarina Nogueira e a parceira Paula Josemaría venceram hoje as espanholas Ariana Sánchez e Alejandra Salazar, a dupla número dois do circuito mundial de padel, para alcançar a terceira final esta temporada no Madrid Master.

Num duelo que se antevia equilibrado e muito disputado, a jogadora natural do Porto e 12.ª colocada no 'ranking' do World Padel Tour (WPT) e a jovem espanhola (17.ª) não entraram bem, sofrendo um 'break' cedo e um segundo no quinto jogo, mas conseguiram protagonizar a reviravolta e 'selar' a vitória em três 'sets', com parciais de 1-6, 7-6 e 7-6, em três horas e sete minutos.

Depois de Salazar (2.ª WPT) e Sánchez (4.ª), que venceram três dos últimos cinco torneios, alcançarem um triunfo confortável no primeiro parcial, a dupla luso-espanhola chegou ainda a estar em desvantagem no segundo 'set' (1-4), altura em que ganhou novo impulso e partiu para a bem-sucedida recuperação.