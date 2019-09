Actualidade

A Meia Maratona de Lisboa vai integrar a partir de 2020, ano em que cumpre três décadas de existência, um novo circuito internacional de corridas, ao lado de outras quatro provas, anunciou hoje o Maratona Clube de Portugal.

Numa conferência de imprensa realizada no âmbito do European Running Business Conference, em Praga, a capital portuguesa oficializou a 'união' com as meias maratonas de Praga, Copenhaga, Cardiff e Valência sob a égide da 'Super Halfs - Half Marathon Series', uma aposta internacional para a promoção da corrida, do turismo e da consciência ambiental dos participantes.

"A internacionalização da EDP Meia Maratona de Lisboa, da cidade e de Portugal foi sempre uma prioridade. Só em março deste ano participaram mais de 7.500 corredores estrangeiros. A integração na série de corridas 'Super Halfs' é mais um importante passo que damos na internacionalização da prova e do reconhecimento da sua qualidade e popularidade", frisou o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia.