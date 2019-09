Actualidade

O monegasco Charles Leclerc garantiu hoje a quarta 'pole position' da sua carreira, segunda consecutiva, ao ser o mais rápido na sessão de qualificação para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza.

Leclerc conseguiu a sua melhor volta logo na primeira tentativa da Q3, a terceira e decisiva fase da qualificação, com o tempo de 1.20,126 minutos, apenas 39 milésimos de segundo mais rápido do que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do campeonato.

A sessão ficou marcada pelo despiste do monegasco Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) nos últimos minutos da Q3, que obrigou a uma interrupção por alguns minutos.