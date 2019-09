Actualidade

O Presidente da França saudou hoje a libertação do cineasta ucraniano Oleg Sentsov no âmbito da troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia, considerando-a um "passo decisivo" na retoma do diálogo entre os dois países.

"É um passo decisivo na retoma de um diálogo construtivo que deve ser continuado nas próximas semanas", disse Emmanuel Macron em comunicado, depois de ter já congratulado com a libertação do cineasta com uma publicação na sua conta na rede social Twitter.

"Estivemos sempre ao seu lado", escreveu Macron.