Actualidade

José Pedro Fontes (Citroën C3 R5) estreou-se hoje a vencer no Nacional de ralis, ao ser o mais rápido no final dos nove troços cronometrados do rali d'Aboboreira, sétima prova do campeonato, em Amarante.

O piloto do Citroën partiu para o dia de hoje com 1,6 segundos de desvantagem para Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), mas assumiu o comando na quinta das nove especiais disputadas, para não mais o largar, vencendo seis troços.

Fontes terminou a prova com o tempo de 49.19,1 minutos, com 14,9 segundos de vantagem para Bruno Magalhães, que ascendeu, assim, à segunda posição do campeonato, a cinco pontos de Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5).