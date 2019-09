Euro2020

Portugal vai apresentar hoje frente à Sérvia, em jogo de qualificação para o Euro2020 de futebol, o mesmo 'onze' que utilizou na final da Liga das Nações, com Gonçalo Guedes a fazer dupla na frente com Cristiano Ronaldo.

O avançado do Valência, que foi o 'herói' desse jogo com a Holanda (1-0), manteve a confiança do selecionador Fernando Santos, que optou por deixar no banco de suplentes João Félix, quando era esperada a titularidade do jogador do Atlético Madrid.

Em Belgrado, Santos seguiu a teoria 'em equipa que ganha não se mexe' e voltou a juntar José Fonte a Rúben Dias no centro da defesa lusa, assim como William Carvalho e Danilo no meio campo, atrás de Bernardo Silva e Bruno Fernandes.