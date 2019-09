Actualidade

A seleção masculina de ténis de mesa também está na final do Europeu de ténis de mesa, a exemplo da feminina, um feito inédito para Portugal, conseguido após triunfar hoje em Nantes sobre a Suécia, por 3-2.

O jogo foi muito disputado do princípio ao fim, só se decidindo no quinto confronto, em que Tiago Apolónia bateu Jan Persson por 3-2, com os parciais de 8-11, 11-7, 2-11, 11-8 e 11-7.

Tinha sido justamente Persson a adiantar a Suécia, quando ganhou a Marcos Freitas por 3-2 (11-5, 8-11, 12-10, 8-11 e 11-4).