Eleições

O secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje querer criar um Erasmus Interior para os jovens portugueses que "só conhecem a país da onda do surf" tenham a oportunidade de conhecer "outros territórios, saberes e espaços", dentro do país.

"Tal como tem sido fundamental na formação da nossa juventude, poderem estar um ou dois semestres no estrangeiro, a aprenderem outras línguas, costumes e outras gentes, é também fundamental que possam ter a oportunidade de conhecer outros territórios, outros saberes e espaços no nosso país", realçou o líder do Partido Socialista, durante o comício em Vila Real.

Para António Costa, os jovens "muitas vezes só conhecem o país da onda do surf e das praias do Algarve" e vão muitas vezes "com mais facilidade ao estrangeiro do que a Vila Real".