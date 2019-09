Eleições/Madeira

O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às eleições legislativas regionais de 22 de setembro, Paulino Ascensão, disse hoje que a Madeira vive "num colonialismo modernizado" liderado pelos novos "patrões" da região.

"Agora temos um sistema de colónia, modernizado, em que tudo o que consumimos paga um tributo ao grupo Sousa; quando circulamos nas vias rápidas pagamos um tributo aos grandes empreiteiros, com a Afavias e Jaime Ramos [ex-secretário geral do PSD-M]; quando vamos à Inspeção Automóvel, pagamos também um tributo à família Henriques, e temos a Zona Franca do Caniçal, que devia ter servido para diversificar a economia, e serve para dar 50 milhões de euros ao grupo Pestana", referiu.

Paulino Ascensão, ao intervir na sessão de apresentação do programa eleitoral do BE na Madeira, salientou ser necessário mudar este "estado de coisas", porque "o sistema de colónia [em que o colono tinha de pagar um terço do melhor que produzia ao senhorio por trabalhar a terra e que vigorou até 25 de abril de 1974] já acabou".