Eleições

O secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, defendeu hoje que se o país quer continuar a crescer, deve "fazer o que ainda não foi feito" e aproveitar a enorme reserva de recursos nos territórios de baixa densidade.

"Estes territórios têm um enorme potencial que temos de saber aproveitar e valorizar", vincou, durante o comício do Partido Socialista realizado em Vila Real.

Com um discurso focado no interior, o líder socialista explicou que percorreu recentemente os 739 km da Estrada Nacional 2 (N2), que liga Chaves a Faro, para "voltar a ver" um país que deixou de ser visto com a chegada das autoestradas o que confirmou a sua convicção sobre estes territórios.